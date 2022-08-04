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Фотофакт: Травматичные покатушки

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- Надежда Хохлова
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Аттракцион на фото - вечный "инвалид" в парке "Ынтымак". Видимо, что-то не так с его внутренним механизмом, не выдерживает интенсивную эксплуатацию. Но дело в том, что карусель эту дети любят в любом ее состоянии. А это приводит к тому, что ребятишкам зажимает ноги. Чем быстрее вращается карусель, тем сложнее травмы - с детской площадки приходится ехать в больницу.

Главный вопрос: почему за надлежащим состоянием аттракциона не следит администрация парка, ведь карусель в сломанном состоянии бывает по несколько дней подряд?

Отношение родителей к ситуации тоже вызывает недоумение - они стоят рядом и спокойно смотрят на то, как их чада добивают несчастный аттракцион. Видимо, по принципу: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы внимания не просило...


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URL: https://www.vb.kg/421135
Теги:
парк, Бишкек
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