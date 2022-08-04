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В Бишкеке пройдет показ короткометражных фильмов "Снять за 48 часов"

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- Назгуль Абдыразакова
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8 августа в 19.00 часов одном из столичных кинотеатров состоится показ конкурсных работ участников VII Центрального-Азиатского конкурса короткометражных фильмов "Снять за 48 часов". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в этом году на конкурс подано около 1000 заявок, из них 174 – из Кыргызстана. Из присланных на конкурс фильмов 26 представляют Кыргызстан. Кинопоказ в Бишкеке откроет серию показов в городах Центральной Азии. Гала-показ, на котором определят победителей, пройдет в Алматы в конце сентября.

Справка: 48 Hour Film Race – ежегодное соревнование любительских и профессиональных команд кинематографистов из Центральной Азии, которое проходит в седьмой раз. Обязательным условием конкурса является показ всех присланных работ в кинотеатрах.


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URL: https://www.vb.kg/421141
Теги:
кино, Бишкек
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