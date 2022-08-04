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В ИК №27 застрелился солдат. Стали известны подробности инцидента

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В Национальном центре по предупреждению пыток (НЦПП) рассказали подробности инцидента, который произошел в исправительной колонии №27 в селе Молдовановка Аламединского района.

"Как сообщалось в ряде интернет-СМИ республики, ранним утром 29 июля т.г. солдат срочной службы СИН при МЮ КР, рядовой А.К., который охранял ИК-27, совершил суицид. Для проверки данной информации сотрудники Национального центра по предупреждению пыток в тот же день выехали в указанное исправительное учреждение.

В ходе беседы с заместителем начальника 2-го батальона ДОК СИН майором Нуркасымом тегин Эриком, а также с первым заместителем начальника штаба, полковником Т.Жуматаевым и заместителем начальника М. Кожобековым стало известно, что рядовой А.К.С. был призван на службу в марте 2022 года, в 6 утра 29 июля он заступил в наряд по охране периметра колонии, выстрел прозвучал примерно в 8 часов. Тело А.К. было обнаружено начальником караула. Прибывшие на место происшествия сотрудники Аламединского РОВД и представители военной прокуратуры забрали погибшего солдата и увезли его в морг для проведения соответствующих экспертиз.

Кроме того, представители НЦПП провели беседы с несколькими сослуживцами погибшего солдата. По их словам, какого-либо психологического давления, пыток или жестокого обращения по отношению к ним не применяется, на условия прохождения службы не жалуются. Также они сообщили, что А.К. был жизнерадостным и дружелюбным человеком, ни с кем не конфликтовал. По мнению его товарищей, произошел несчастный случай.

Как отмечает заместитель директора НЦПП Динара Саякова, Наццентр держит на контроле дело по расследованию факта и причин смерти военнослужащего, и в настоящее время проводит соответствующую работу по более детальному изучению морально-психологической обстановки в ИК-27. Если в ходе проверок и проводимых бесед станет известно даже о малейших нарушениях прав человека и военнослужащих в этом исправительном учреждении, то о них будет незамедлительно проинформированы руководство СИН, Военная прокуратура и общественность Кыргызстана.

"Любое нарушение должно быть тщательно расследовано и, в случае подтверждения, по отношению к виновным должны быть приняты строгие меры в рамках законодательства Кыргызской Республики. Никаких оправданий быть не должно, так как это послужит нежелательным примером для всех остальных, и станет причиной для еще большего снижения доверия населения к органам прокуратуры и судам республики. Согласитесь, подобные последствия крайне нежелательны для нашей страны", – подчеркнула Динара Саякова".


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URL: https://www.vb.kg/421145
Теги:
колонии, суицид, Бишкек, Национальный центр по предупреждению пыток
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