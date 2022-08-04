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Генеральный прокурор КР встретился с жителями Иссык-Атинского района

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Главный прокурор Курманкул Зулушев и заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев проводят встречи с жителями Иссык-Атинского района. Об сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, на этих встречах граждане высказывают свои проблемы относительно деятельности правоохранительных органов.

"Каждое обращение фиксируется руководителями управлений Генеральной прокуратуры и принимаются соответствующие меры.

Напомним, данные встречи генеральный прокурор Курманкул Зулушев проводит по поручению президента Садыра Жапарова".


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URL: https://www.vb.kg/421148
Теги:
Бакыт Торобаев, Курманкул Зулушев
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