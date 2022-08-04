В Бразилии разделили сиамских близнецов, родившихся со сросшимся мозгом

Международная бригада врачей успешно завершила в Бразилии серию операций, благодаря которым были разделены мальчики-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, сообщает ВВС.

Бразильские близнецы Бернардо и Артур Лима были разделены в возрасте почти 4 лет – беспрецедентно поздний случай. То, что они родились со сросшимися головами, означало, что большинство жизненно важных органов у них функционирует раздельно, и это давало им больше шансов на выживание после операции. Однако у них были общие вены в мозге, которые нужно было тщательно разделить.

Сначала хирурги тренировались в виртуальной реальности, создав VR-проекции на основе компьютерной томографии и МРТ головного мозга. Лишь через несколько месяцев такой практики бригада начала работать с Артуром и Бернардом вживую.

В общей сложности близнецы перенесли семь операций с участием около 100 медиков. Ведущий хирург Нур уль Овасе Джилани, который приехал в Рио-де-Жанейро из Великобритании, сказал, что был "абсолютно разбит" после заключительной операции, длившейся 27 часов, но реакция семьи того стоила. По его словам, сейчас мальчики выздоравливают в больнице. По завершении оперативного вмешательства, как это обычно бывает с сиамскими близнецами, кровяное давление и частота сердечных сокращений у мальчиков резко возросли, но четыре дня спустя, когда они смогли увидеться и взяться за руки, вернулись к норме.

Источник: newizv.ru