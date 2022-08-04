Погода
$ 82.92 - 83.92
€ 84.75 - 85.75

В Бразилии разделили сиамских близнецов, родившихся со сросшимся мозгом

250  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная бригада врачей успешно завершила в Бразилии серию операций, благодаря которым были разделены мальчики-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, сообщает ВВС.

Бразильские близнецы Бернардо и Артур Лима были разделены в возрасте почти 4 лет – беспрецедентно поздний случай. То, что они родились со сросшимися головами, означало, что большинство жизненно важных органов у них функционирует раздельно, и это давало им больше шансов на выживание после операции. Однако у них были общие вены в мозге, которые нужно было тщательно разделить.

Сначала хирурги тренировались в виртуальной реальности, создав VR-проекции на основе компьютерной томографии и МРТ головного мозга. Лишь через несколько месяцев такой практики бригада начала работать с Артуром и Бернардом вживую.

В общей сложности близнецы перенесли семь операций с участием около 100 медиков. Ведущий хирург Нур уль Овасе Джилани, который приехал в Рио-де-Жанейро из Великобритании, сказал, что был "абсолютно разбит" после заключительной операции, длившейся 27 часов, но реакция семьи того стоила. По его словам, сейчас мальчики выздоравливают в больнице. По завершении оперативного вмешательства, как это обычно бывает с сиамскими близнецами, кровяное давление и частота сердечных сокращений у мальчиков резко возросли, но четыре дня спустя, когда они смогли увидеться и взяться за руки, вернулись к норме.

Источник: newizv.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421149
Теги:
дети, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  