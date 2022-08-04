Аскар Давлетбаков полон решимости увеличить поголовье джейранов в КР

В Тонском районе Иссык-Кульской области через три десятка лет снова появились грациозные животные – джейраны! Их пока немного - всего 15 голов. Но ученый Аскар Давлетбаков полон оптимизма и решимости увеличить их поголовье и распространить по всей стране.

Как рассказал нашей газете заведующий лабораторией позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук, известный ученый-биолог Аскар Давлетбаков, еще в 70-е годы прошлого столетия эти красивые парнокопытные обитали почти на всей территории Кыргызстана. Но к концу 80-х их популяция катастрофически уменьшилась.

Возрастающее количество поголовья скота привело к сокращению их ареала. Вдобавок к этому браконьеры "постарались". В начале 90-х годов эти животные почти полностью исчезли.

Еще 15 лет назад Аскар Давлетбаков стал задумываться над восстановлением популяции. Однако отсутствие денег, должной поддержки госорганов не позволяли ему воплотить мечту. Но он нашел выход – создал общественное объединение "Фонд Аргали" и обратился в программу малых грантов Глобального экологического фонда ООН. Национальный координационный комитет Программ малых грантов ГЭФ ООН, возглавляемый Нурланбеком Шаршенкуловым. Международная организация выделила грант в $50 тысяч.

На эти средства Давлетбаков построил просторный вольер возле села Ордок-Учар Тонского района и поехал в Бухару. Там есть известный всему ученому миру питомник, где разводят джейранов, и откуда многие страны покупают этих животных для увеличения их популяции.

Как рассказал ученый, сейчас джейраны в питомнике еще молодые и пока не могут размножаться. Им только год.

- Но к местным условиям уже привыкли, постепенно адаптируем их, - рассказал ученый.

Как он отметил, к 2026 году популяция парнокопытных должна заметно возрасти, после чего можно будет выпускать их партиями в дикую природу. И есть надежда, что через несколько лет мы можем увидеть этих красавцев гор и лесов на природе.

Автор: Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg