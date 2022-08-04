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Бишкекчанин Евгений Николаев порадовал постояльцев соцучреждений абрикосами

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- Назгуль Абдыразакова
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Житель Бишкека Евгений Николаев привез абрикосы учреждениям социального развития города Бишкек (интернатного и временного пребывания). Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, муниципальное учреждение "Коломто", Городской реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, центр интеграции несовершеннолетних детей "Айданек" получили по 2 ящика.

Бишкекское социальное стационарное учреждение для пожилых и ЛОВЗ приняли 13 ящиков.

Социальное общежитие "Ротари" получили 4 ящика, а центр социальной адаптации детей мэрии города Бишкек 7 ящиков.

В центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия "Аялзат" передано 3 ящика.

Напомним, что ранее Николаев радовал букетами цветов женскую половину команд городских служб и больниц.

Мэрия города Бишкек выражает искреннюю благодарность Евгению Дмитриевичу!


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URL: https://www.vb.kg/421159
Теги:
мэрия, Бишкек, Добро
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