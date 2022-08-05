Маршрутки в Бишкеке мчатся к бедам

Бусики уже давно стали источником повышенной опасности на дорогах. Однако власти города хоть и обещают, но пока ничего не делают для их замены на комфортабельные и безопасные автобусы и троллейбусы.

Ранее маршрутное такси № 105 на улице Сухе–Батора столкнулось с легковым автомобилем. От удара бус опрокинулся на бок. Пострадали четыре пассажира и водитель. Как сообщили в столичной автоинспекции, виновник аварии будет определен после тщательно проведенного расследования.

Это ЧП далеко не единично. Почти каждый день сотрудники автоинспекции штрафуют маршрутников, но они продолжают нарушать правила дорожного движения, иногда подобная вседозволенность приводит к непоправимым последствиям.

Так, 22 апреля прошлого года в 6–м микрорайоне столкнулись два пассажирских буса. Один из них перевернулся на бок, травмы различной степени тяжести получили несколько человек.

В ноябре прошлого года на улице Алма–Атинской в районе объездной дороги пассажирский бус столкнулся с легковым автомобилем. Три человека были травмированы, им понадобилась медицинская помощь.

В ноябре 2020 года в селе Чон–Арык опрокинулось на бок еще одно маршрутное такси. И вновь несколько человек были госпитализированы.

Но сотрудникам Госавтоинспекции запомнился вопиющий случай нарушения водителем маршрутного такси самых простых правил дорожного движения. Полтора года назад лихач, двигаясь по улице имени Юсупа Абдрахманова в южном направлении, решил проскочить на красный сигнал светофора перекресток с улицей Максима Горького. От сильного столкновения с легковым автомобилем бус упал на бок, шесть пассажиров были доставлены в больницу.

Конечно, дорожные инспекторы наказывают нарушителей, мэрия штрафует руководителей автотранспортных фирм, но случаев злостных нарушений ПДД от этого меньше не становится.

Что удивительно, все мэры обещали изыскать средства на приобретение вместительного автотранспорта, несколько месяцев назад в СМИ была даже опубликована информация о начале производства в Бишкеке комфортабельных автобусов, но проходят месяцы и годы, а на столичных автомагистралях по–прежнему правят бал надоевшие горожанам маршрутки.

Всем нашим начальникам хочется напомнить, что семь лет назад Бишкекским троллейбусным управлением руководил предприимчивый человек - Геннадий Милицкий. Он слов на ветер не бросал, а без лишней помпы и пиара приобретал на лизинговых условиях электрические машины в России. Но чем–то не понравился этот руководитель прежним отцам города, его заменили, а сейчас транспортной отраслью Бишкека руководят одни говоруны.