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В Верховном суде прокомментировали ситуацию вокруг пансионата "Синегорье"

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- Назгуль Абдыразакова
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Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики относительно ситуации вокруг пансионата "Синегорье" сообщает следующее:

"Судебные тяжбы по имущественным спорам вокруг данного пансионата длятся уже в течение 14 лет. В результате судебного разбирательства предыдущие судебные решения были оставлены в силе Верховным судом Кыргызской Республики в пользу Судебного департамента а точнее решением суда была признана сделка купли-продажи между Силантьевым В.В. и Иссык-Куль-Нарынского территориального управления государственного имущества недействительным и применения последствия его недействительности - возвращении в первоначальное положение.

Согласно ст. 101 Конституции Кыргызской Республики, вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

Действия Судебного департамента при Верховном суде КР были обоснованны в рамках законодательства Кыргызской Республики, так как согласно части 1 статьи 4 Гражданско-процессуального Кодекса Кыргызской Республики любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов. Отказ от права на обращение в суд недействителен.

На сегодняшний день исковое заявление о применении последствия ничтожной сделки, а именно о признании недействительным в решении учредителя о создании от 15.04.2003 года, зарегистрированного в уполномоченном органе 2 октября 2003 года в части передачи В.В.Силантьевым на баланс в ОсОО "Синегорье", пансионата "Фемида" Судебного департамента с балансовой стоимостью 1150000 сом в счет создания уставного капитала ОсОО "Синегорье"., на стадии рассмотрения.

Пансионат "Синегорье" ранее назывался "Айдын-Кол" который еще в 1997 году постановлением Фондом госимущества был передан на баланс Судебного департамента. После данный пансионат был принят на баланс и был зарегистрирован в минюсте с переименованием в пансионат "Фемида". На момент продажи пансионата "Фемида" его собственником являлось государство в лице Ысык-Куль-Нарынским территориальным управлением государственного имущества и привлечению инвестиций, а также право оперативного управления на него осуществлял Судебный департамент при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, он же владел и пользовался на момент продажи

В 2003 году Иссык-Куль-Нарынским территориальным управлением государственного имущества и привлечению инвестиций Силантьевым В.В. был заключен договор купли продажи №1, о продаже пансионата "Фемида" в целом как имущественного комплекса за 1 150 000 сомов без согласия Судебного департамента Кыргызской Республики.

Согласно абзаца 2 части 2 статьи 183 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

В связи с чем, Судебный департамент Кыргызской Республики в 2008 году обратился в суд с исковым заявлением к Иссык-Куль-Нарынскому территориальному управлению государственным имуществом и по привлечению инвестиций, Силантьеву В.В. и Иссык-Кульской районной нотариальной конторе, о признании коммерческого конкурса проведенного 06.02.2003 года Иссык-Куль-Нарынскому территориальным управлением государственным имуществом и по привлечению инвестиций по продаже пансионата "Фемида" Судебного департамента Кыргызской Республики недействительным, а так же признании сделки купли-продажи между Силантьевым В.В. и Иссык-Куль-Нарынского территориального управления государственного имущества недействительным и применения последствия его недействительности - возвращении в первоначальное положение".


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URL: https://www.vb.kg/421163
Теги:
Верховный суд, Иссык-Куль, пансионат
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