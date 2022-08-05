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В аэропорту Ташкента упростили процедуру прохождения таможенного контроля

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В международном аэропорту Ташкента упростили процедуру прохождения таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

В терминале вылета установлена система удаленного таможенного контроля. Она позволяет проводить досмотр пассажиров и их багажа без прямого участия инспекторов. Ситуация отслеживается при помощи камер наблюдения и анализа информации о рейсах.

Камеры установлены по всему периметру аэровокзала. Они позволяют таможенникам в режиме реального времени контролировать ситуацию дистанционно и реагировать только на отдельных пассажиров. Новая система дает возможность улетающим проходить таможенную границу быстрее, без каких-либо задержек, отметили в пресс-службе компании.

Ранее в ташкентском аэропорту ввели услугу Fast Track, возспользовавшись которой, пассажиры могут без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр. Услуга платная, стоимость для одного пассажира составляет 170 тысяч сумов ($15), для семей есть скидки.

С мая пассажиры могут наблюдать за своим багажом с помощью онлайн-трансляции: видео из багажного отделения выводится на мониторы, установленные в зале прилета с двух сторон над багажными лентами.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/421165
Теги:
аэропорт, Узбекистан
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