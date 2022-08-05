Талибы захватили стратегический Ваханский коридор у Пакистана

Ваханский коридор, узкая полоса в стратегическом регионе на севере Афганистана, простирающаяся до Китая и разделяющая Бадахшан и долину Чупарсон (Гилгит-Балтистан), была захвачена талибами.

27 июля группа вооруженных талибов напала на пакистанский пограничный пост "Ваханский коридор" у озера Карамбар и захватила этот район, сообщают местные СМИ.

В афганских социальных сетях появилось видео, на котором видно, как талибы разрушают столб с пакистанскими знаками. У них были автоматы АК 47, и они скандировали лозунги "Да здравствует Талибан".

Между тем, местные жители критиковали разведчиков ГБАО и пакистанскую армию за их неспособность защитить свою территорию. Местные жители высмеяли Пакистан и заявили: "Мы не можем ожидать, что Пакистан будет защищать Гилгит-Балтистан, который сам продал свои земли Китаю", - сообщают местные СМИ.

С захватом Ваханского коридора талибы разрушили надежды Пакистана на выход в Центральную Азию. Пакистан всегда хотел построить автомобильный мост через Ваханский коридор, чтобы получить доступ в Центральную Азию в обход Афганистана.

Но талибы, у которых в настоящее время не слишком дружественные отношения с Исламабадом, отвергли эту идею. Вопрос о Линии Дюранда является наглядным примером.

Основным предметом спора являются усилия Пакистана по строительству заграждений на линии Дюранда, разделяющей два государства. Линия Дюранда не является взаимно признанной границей, и Афганистан исторически отказывается признавать ее действительность, прежде всего потому, что племя пуштунов, составляющее правящее большинство Афганистана, исторически живет и передвигается по обе стороны границы.

Афганистан также последовательно возражал против этих оградительных работ как против односторонней попытки создания жесткой границы. За последние несколько месяцев произошел ряд спорных инцидентов, включая захват пакистанского солдата, который подозревался в причастности к контрабанде наркотиков, и обстрел вертолета пакистанской армии, перевозившего старшего офицера. Переговоры между двумя сторонами по этим вопросам были непростыми, и нет никаких признаков оттепели в отношениях.

Примечательно, что видео вызывает беспокойство по поводу будущего узкого коридора, который расположен на стыке шести государств, включающих Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Афганистан в самом сердце Азии.

В условиях растущей озабоченности Китая радикализацией среди уйгуров в западном регионе страны и усилением Талибана в соседнем регионе, изображение захвата талибами Ваханского коридора вызывает вопросы о будущем узкого коридора.

Последние изменения в геополитике будут иметь, возможно, неожиданное последствие: китайская инициатива "Пояс и путь" вновь превратит его в важный торговый маршрут.

Пекин активно проводит операции по обеспечению безопасности и дипломатические операции в Ваханском коридоре и вокруг него уже более десяти лет. Те, кто знает эту территорию, утверждают, что с конца 2000-х годов там часто видели сотрудников китайских служб безопасности, иногда с афганскими войсками на буксире.

В конце XIX века Ваханский коридор играл ключевую роль в так называемой "Большой игре" между Великобританией и Россией.

Нынешние границы Вахана были сформированы в 1893 году для создания буферной зоны, чтобы территории обеих сторон не соприкасались друг с другом.