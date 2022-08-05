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Родственники обвиняемого в педофилии пытаются смягчить для него приговор

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- Бактыгуль Акжолова
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Родственники 28-летнего А., обвиняемого в изнасиловании шестилетней девочки, пытаются смягчить для него приговор. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Джалал-абадская правозащитная организация "Справедливость".

По ее данным, родственники оказывают давление на мать пострадавшей девочки, ставя её перед выбором – помощь в лечении дочери и покрытие других расходов в обмен на непродолжительный тюремный срок.

Три шестилетние девочки, ученицы нулевого класса, 26 мая 2022 года возвращались из школы, когда к ним навстречу вышел 28-летний односельчанин. Он пригласил девочек во двор поесть ягод тутовника. После пригласил домой, накормил жареной картошкой с яйцами. Расспросил девочек о родителях. Две девочки назвали имена своих отцов, третья - имя матери (её родители в разводе). Именно третью девочку насильник выбрал в качестве жертвы. Сказав, что они с ней вместе сходят и принесут воды, повел её в соседнее строение и изнасиловал.

Мать пострадавшей девочки говорит, что, несмотря на сильнейший психологический удар, изначально у неё не было особых намерений добиться сурового наказания для насильника. "Пусть как решит суд и на что всевышний укажет, так и будет", - рассуждала она. Но после странных действий со стороны родственников обвиняемого, она пересмотрела свою позицию. Теперь она заинтересована в самом суровом для него наказании. Со слов женщины, мать обвиняемого якобы пустила слух в селе о том, что она (мать девочки) попросила девять миллионов сомов за встречное заявление.

А в личной беседе мать обвиняемого просила женщину помочь в снижении срока для своего сына. Сказала, что в случае, если сыну дадут хотя бы 15 лет, она будет оказывать помощь в лечении пострадавшей девочки и оплачивать ей ежемесячную квартплату в любом городе. А в случае, если сына осудят на 25 лет или пожизненный срок, то она не окажет никакой помощи.

Кроме того, женщина рассказывает, что до разговора с матерью обвиняемого с ней встречались главы села и айыл окмоту. Они просили не ругаться с ней при встрече. Они также высказали мысль, что можно будет оформить на неё дом обвиняемого в случае договоренности. Женщина предполагает, что, возможно, они таким образом намекали на её помощь в смягчении вины для обвиняемого.

По словам адвоката Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" Нурислама Райимжанова, насилия в нашем обществе становится слишком много из-за того, что насильники не осознают своей ответственности за содеянное. По его мнению, надо давать максимальный срок за такие преступления. Говоря конкретно об этом преступлении, адвокат указывает на то, что в уголовном деле имеются все доказательства содеянного: на месте преступления найдены волосы девочки, нашли следы спермы обвиняемого, следы крови на нижнем белье девочки. Есть подтверждающая судебно-биологическая экспертиза.

Кроме того, в деле имеются прямые свидетельские показания двух девочек, которые воочию видели, как обвиняемый снимал одежду с девочки и душил, несмотря на крики девочки. Но они были вынуждены бежать, когда обвиняемый крикнул в их сторону: "Убирайтесь!"

Все девочки во время следственных действий опознали насильника.

Мать пострадавшей девочки обратилась с заявлением в Ноокенскую районную прокуратуру с просьбой обеспечить защитой дочь и себя согласно Закону Кыргызской Республики "О защите прав участников уголовного судопроизводства".

28-летний А. водворён в ИВС ОВД Ноокенского района. Дело 15 августа будет рассматриваться в Ноокенском райсуде.


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URL: https://www.vb.kg/421173
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, задержание, педофилия
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