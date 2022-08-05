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Работники "Бишкекзеленхоза" благоустраивают территорию новых школ

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" проводит работы по благоустройству на прилегающей территории строящихся общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, территория школы в жилом массиве "Алтын-Ордо" по улице Алтын-Ордо, 15 и средне-образовательной школы №10, расположенной по улице Усенбаева будут благоустроены новыми зелёными зонами.

Столичные озеленители начали выравнивать почву и разравнивать грунт для дальнейших посадок на территории школы в ж/м "Алтын-Ордо", вскоре здесь будут цвести можжевельники, гибискусы, липы и многие другие лиственные, а также хвойные растения.

На территории школы №10 зеленхозовцы закончили посев газона, с наступлением благоприятных условий для посадок, начнутся работы по высадке растений хвойных и кустарниковых пород.


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URL: https://www.vb.kg/421175
Теги:
мэрия, озеленение, школа, Бишкекзеленхоз
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