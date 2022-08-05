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В столичном футбольном клубе "Алга" кадровые изменения

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- Назгуль Абдыразакова
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Азамат Ишенбаев назначен заместителем руководителя футбольного клуба "Алга". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, коллективу нового кадра представил заместитель директора департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью мэрии города Бишкек Жоомарт Шамканов.

Справка: Будучи юношей Азамат Ишенбаев играл в высшей лиге Кыргызстана в составе бишкекской "Алги". В 1997 году перешёл в бишкекское "Динамо", где стал трехкратным чемпионом (1997, 1998, 1999 годы) и серебряным призёром (2000 г.) чемпионата Кыргызстана. В 2000 году вошёл в топ-5 спора бомбардиров чемпионата с 16 забитыми мячами.

Всего в карьере Азамат Ишенбаев забил 136 голов и является членом бомбардиров клуба Алмаза Чокморова.

В 2010 году удостоился почетной грамоты от президента Кыргызской Республики за заслуги в развитии кыргызского футбола.

Имеет 3 диплома: юриспруденция, банковское дело, финансы и кредит.


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URL: https://www.vb.kg/421177
Теги:
мэрия, футбол, Бишкек
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