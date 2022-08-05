В Британии из-за жары пересох исток реки Темза

"После продолжительной засушливой погоды исток Темзы в Глостершире пересох, и слабый поток сейчас едва различим более чем в 5 милях вниз по течению", - сказал газете The Guardian эксперт британской благотворительной организации The Rivers Trust Роб Коллинз.

Исток реки Темзы находится в графстве Глостершир.

По словвам Коллинза, из-за изменений климата периоды засухи участятся, что приведет к нехватке воды "с усилением конкуренции за истощающиеся ресурсы и разрушительными последствиями для водной флоры и фауны".

Метеорологичессткое бюро страны заявило в четверг, что жара и сухая погода пока не ослабевают, прогнозируется небольшой дождь на следующей неделе.

Главный синоптик бюро Стив Уиллингтон сказал, что во многих районах Великобритании, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения, вероятно, будут значительно ниже рекордных температур, которые наблюдались в середине июля.

Длина Темзы почти 350 км, она является второй по длине река Великобритании после Северна. Берет начало в графстве Глостершир на западе Англии, протекает по территории восьми графств, а также Лондона и впадает в Северное море.

В июле в европейских странах установились рекордно жаркие температуры. Так, 19 июля в Великобритании зафиксировали самое высокое значение за всю историю измерений: в районе столичного аэропорта Хитроу было 40,2 градуса по Цельсию.

Источник: asiaplustj.info