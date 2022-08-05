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В Оше за 7 месяцев текущего года исполнение бюджета составило 106,5%

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Сегодня, 4 августа в мэрии города Ош во главе с первым вице-мэром Марсом Исаевым состоялось рабочее совещание на тему исполнения местного бюджета с января по июль текущего года. С информацией о проделанной работе выступили руководители УГНС по городу Ош, Финансового управления, УККН, Управления муниципальной собственности, авторынка "Жапалак", центрального рынка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

"Сообщается, что исполнение доходной части бюджета за январь-июль текущего года составило 106,5%, при плане в 971,1 млн сомов собрано 1 млрд. 34,2 млн сомов, что превысило план на 63,1 млн сомов (6,5%), или превышение показателя аналогичного периода прошлого года на 36,8%.

Со стороны УМС города Ош за 7 месяцев текущего года в местный бюджет собрано 73,0 млн сомов, авторынка "Жапалак" - 8,7 млн сомов, центрального рынка – 2,9 млн сомов, налоговой службы – 865,3 млн сомов.

По итогам заседания Марс Исаев поручил и в дальнейшем проводить плодотворную работу по выполнению поставленных планов, усилить работу по выведению из тени предпринимателей, не платящих налоги, по внедрению ККМ-аппаратов в торговых точках.

Кроме того, соответствующим органам поручено разработать прогноз исполнения местного бюджета на оставшийся период 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/421181
Теги:
бюджет, Ош, мэрия
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