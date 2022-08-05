Прошли переговоры по сотрудничеству корейской компании с "Кыргызпочтасы"

На днях состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой с вице-президентом компании "Coupang" Янг Мок Ли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе, которой обсуждена возможность сотрудничества компании "Coupang" с ОАО "Кыргыз Почтасы", а также продвижения и распространения отечественной продукции на южнокорейском рынке.

В частности, Посол предложила сотрудничество компании "Coupang" и ОАО "Кыргыз Почтасы" по консолидации отправок товаров с маркетплейса через склад почты КР в Сеуле, выразила намерение ОАО "Кыргыз Почтасы" популяризировать "Coupang" в Кыргызстане и предложила компании направить экспертную группу в КР для комплексного изучения маркетингового рынка в целях определения потенциальных продуктов и товаров для последующего экспорта в Республику Корея.

В свою очередь, Янг Мок Ли, выразив благодарность за проявленный интерес к сотрудничеству с компанией "Coupang", заверил, что предложения посла будут тщательно изучены. Кроме того, представители компании отметили большой потенциал экологически чистой продукции из Кыргызстана.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить консультации по вышеупомянутым вопросам.

Справочно: "Coupang" - крупная южнокорейская компания электронной коммерции. Основанная в 2010 году компания расширилась и стала крупнейшим онлайн-рынком в Южной Корее. "Coupang" часто называют "Amazon Южной Кореи" из-за его положения и размера компании на южнокорейском онлайн-рынке.