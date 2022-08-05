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Кабмин ввел ограничение на вывоз из Кыргызстана драгоценных металлов

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Решением кабинета министров установлен запрет сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, министерству экономики и коммерции не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении указанного запрета, которое вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Другим решением кабмина сроком на шесть месяцев вводятся количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы в объеме не более 500 кг.


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URL: https://www.vb.kg/421183
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