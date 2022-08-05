Погода
$ 82.92 - 83.92
€ 84.75 - 85.75

MegaPay обнуляет комиссию за услуги банка "Бай Тушум"

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отличная новость для тех, кто ценит время и деньги! Компания MegaCom обнуляет комиссию за услуги банка "Бай Тушум" в приложении MegaPay.

Отныне клиенты ОАО Банк "Бай Тушум" могут пополнить карточные, расчётные и депозитные счета, а также погасить кредит БЕСПЛАТНО.

Воспользоваться преимуществами MegaPay легко! Для этого:

  1. скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  2. войдите в раздел "Оплата";
  3. далее, в зависимости от назначения платежа, откройте вкладку "Банковские услуги" или "Погашение кредита (Банки)";
  4. выберите ОАО Банк "Бай Тушум" и необходимую услугу, после чего введите реквизиты, сумму оплаты и подтвердите транзакцию.

Готово! Комиссия за услугу – 0 СОМОВ.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421184
Теги:
#MegaCom, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  