MegaPay обнуляет комиссию за услуги банка "Бай Тушум"

Отличная новость для тех, кто ценит время и деньги! Компания MegaCom обнуляет комиссию за услуги банка "Бай Тушум" в приложении MegaPay.
Отныне клиенты ОАО Банк "Бай Тушум" могут пополнить карточные, расчётные и депозитные счета, а также погасить кредит БЕСПЛАТНО.
Воспользоваться преимуществами MegaPay легко! Для этого:
- скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store;
- войдите в раздел "Оплата";
- далее, в зависимости от назначения платежа, откройте вкладку "Банковские услуги" или "Погашение кредита (Банки)";
- выберите ОАО Банк "Бай Тушум" и необходимую услугу, после чего введите реквизиты, сумму оплаты и подтвердите транзакцию.
Готово! Комиссия за услугу – 0 СОМОВ.
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!