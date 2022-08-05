MegaPay обнуляет комиссию за услуги банка "Бай Тушум"

Отличная новость для тех, кто ценит время и деньги! Компания MegaCom обнуляет комиссию за услуги банка "Бай Тушум" в приложении MegaPay.

Отныне клиенты ОАО Банк "Бай Тушум" могут пополнить карточные, расчётные и депозитные счета, а также погасить кредит БЕСПЛАТНО.

Воспользоваться преимуществами MegaPay легко! Для этого:

скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store; войдите в раздел "Оплата"; далее, в зависимости от назначения платежа, откройте вкладку "Банковские услуги" или "Погашение кредита (Банки)"; выберите ОАО Банк "Бай Тушум" и необходимую услугу, после чего введите реквизиты, сумму оплаты и подтвердите транзакцию.

Готово! Комиссия за услугу – 0 СОМОВ.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!