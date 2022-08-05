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Суйунбек Касмамбетов: Два друга за 500 дней добились немалых успехов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Принявшие страну в нелегкие времена два друга Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев за 500 дней добились немалых успехов. Таким мнением поделился со СМИ государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов.

По его словам, в первую очередь – это Кумтор, который полностью перешел Кыргызстану.

"Во-вторых, по всей республике идут стройки, что является хорошим знаком. В-третьих, государство стало поддерживать предпринимателей, например, налоговыми послаблениями. В-четвертых, многие фермеры получили льготные кредиты, что является продвижением к продовольственной безопасности. В-пятых, в стране стали строит крупные дороги и малые ГЭСы. В-шестых, Кыргызстан стал налаживать более тесные и плодотворные отношения с другими странами. В-седьмых, стало уделяться больше внимания обороноспособности нашей страны", - перечислил Касмамбетов.

Госсекретарь КР также напомнил про увеличение размеров пособий и зарплат в стране.

"В этом году были увеличены размеры пособий для уязвимых слоев населения. Также были увеличены заработные платы для госслужащих", - добавил он.

В заключение Суйунбек Касмамбетов призвал кыргызстанцев к единству.

"Сейчас очень важно и нужно нам всем стать единым кулаком. Мы должны поддержать наше правительство во всех начинаниях. То, что руководство страны стало отчитываться перед народом – хороший показатель. Все, что Садыр Жапаров обещал во время избирательной кампании постепенно осуществляется. Также стоит отметить про значительный вклад Камчыбека Ташиева в обеспечение безопасности в стране", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/421185
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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