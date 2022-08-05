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Фонд Нурсултана Назарбаева подал в суд на американских журналистов

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Фонд Нурсултана Назарбаева подал иск в суд на Journalism Development Network (Сеть развития журналистики) - базирующийся в США новостной сайт, который специализируется на темах организованной преступности и борьбы с коррупцией. Об этом сообщает американское издание Courthouse News Service.

Поводом для разбирательств стала статья от 19 января 2022 года, в которой говорилось, что посредством Фонда Назарбаев полностью контролирует миллиарды долларов, предназначенные для финансирования местных образовательных проектов. Истец посчитал, что изложенные в статье предположения о том, что средства используются не по целевому назначению, порочат его деловую репутацию, являются ложными и клеветническими.

Фонд потребовал от ответчика материальную компенсацию, сумма которой не называется. Интересы истца представляет адвокат Мэтью Шварц из вашингтонской фирмы Boies Schiller Flexner.

В свою очередь, исполнительный директор Journalism Development Network Дрю Салливан сообщил, что иск казахстанского фонда не имеет оснований, и что журналисты-расследователи придерживаются своей версии.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/421186
Теги:
Нурсултан Назарбаев, США
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