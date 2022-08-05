В Бишкеке началась масштабная заготовка угля. Адреса топливных баз

Четыре района столицы начали масштабные работы по заготовке угля к зимнему периоду. Заготовка угля началась с июля месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на территории Первомайского района топливных баз не имеется, однако ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.

На территории Ленинского района находится 7 топливных баз по следующим адресам:

- ОсОО "Руслан и МАК" по улице Садыгалиева, № 4б (быв. ОсОО "Ак-Жол");

- Угольная база по улице Мурманская, 126 (на основе патента: Мустафаев Улан)

- ОсОО "Кара-Тоо" по улице Мурманская, 45/2 (быв. ОсОО Торг-Синтез);

- ОсОО "Береке" по улице Мурманская, 122 и 122а;

- ОсОО "Беш Сары" по улице Мурманская, 1Б;

- Угольная база Министерства обороны Кыргызской Республики по проспекту Дэн Сяопина, 306а;

- ИП "Болотбеков" по проспекту Дэн Сяопина, 308/4.

Также ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.

На территории Свердловского района находится 1 топливная база по адресу: улица Достоевская,1.

На территории Октябрьского района находится 1 топливная база ОсОО "Глобал Азия Пропертиз" по улице Сары – Озон, 98а в жилом массиве Кара-Жыгач.

Сотрудниками муниципальных администраций совместно с МТУ районов, председателями домовых и квартальных комитетов и представителями Западного РЭС ОАО "Северэлектро" проводятся встречи с жителями районов по вопросу своевременной заготовки топлива, использования электроэнергии исключительно для бытовых нужд, рассмотрения возможности подключения к природному газу и перехода на альтернативные источники отопления. В данном направлении работы продолжаются.