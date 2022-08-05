Президент Садыр Жапаров посетил Верховный суд

"Главный и важнейший шаг судебной реформы – это обеспечение безупречной работы судей и высокого качества судебной системы, тем самым оправдав надежды народа", - заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 5 августа, на встрече с судейским корпусом во время посещения Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства отметил, что одним из решающих шагов в реформировании судебной системы была ротация судей. "Такая масштабная ротация проводилась в нашей стране впервые, и причины ее я объяснял на прошлогодней встрече и съезде судей в этом году", - сказал он, подчеркнув, что в реализации реформы судебной системы будут трудности, но, если цель будет достигнута, надежды людей оправдаются.

Президент Садыр Жапаров объяснил, почему была проведена ротация судей.

"Ротация – очень сложный процесс. Трудно переезжать с семьями с одного места на другое, жить в другом месте и работать. Однако это очень хорошо для государства, для будущих поколений. Есть судьи, которые работают на одном месте по 10-14 лет. А качество работы в регионах порой очень низкое. Были судьи, потерявшие до 150 дел. Как это может быть? Нет дела", - сказал он, добавив, что при ротации судьи из регионов получают возможность повысить свою квалификацию, а опытные судьи повышают качество работы судов в регионах.

"Таким образом за 5-10 лет вырастут профессиональные кадры. По предоставленной информации можно сказать, что ротация судей была правильной и начала давать положительные результаты.

Все мы знаем, что проблемы в судебной системе не решались уже много лет.

В то время, когда я стал во главе исполнительной власти, вы прекрасно знаете, в каком тяжелом положении находилось государство. Благодаря поддержке нашего народа и нашим совместным усилиям мы добились значительных успехов", - сказал Садыр Жапаров.

"Я уверен, что, если в нашей стране будет согласие и единство, будет больше достижений, наша страна быстро восстановится, и мы выйдем на путь устойчивого развития", - отметил он.

Глава государства коснулся также вопроса создания благоприятных условий для работы судей. Он напомнил, что полным ходом идет работа по обеспечению служебным жильем ротируемых судей, по строительству современных зданий для судей в областных центрах.

"Со стороны государства мы создадим все благоприятные условия для работы судей. После этого от вас требуется одно – работать честно и справедливо", - сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время ведется строительство более 300 жилых домов в 40 районах страны, уже заложен фундамент под строительство этих домов. "Дай Бог, до конца года судьи, работающие в 40 районах, переедут в новые дома. Жильем будут обеспечен не только председатели, но и работающие судьи", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в целях повышения уровня работы судей с августа этого года будет повышена заработная плата работников судов. Кроме того, рассматривается вопрос обеспечения служебными автомобилями судебных исполнителей и судебных приставов.

"В этом направлении исходя из возможностей государства проводятся и другие мероприятия, осуществляется необходимая поддержка", - сказал он.

"Считаю, что главный и важнейший шаг судебной реформы – это обеспечение безупречной работы судей и высокого качества судебной системы для того, чтобы оправдать надежды народа.

Поэтому на руководство Верховного суда возложены обязанности урегулировать неблагоприятную ситуацию, создавшуюся в судебной системе; устранить негативные явления, связанные с судьями, и завоевать доверие населения; улучшить общую систему и укрепить независимость судей", - сказал Садыр Жапаров.