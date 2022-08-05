Садыр Жапаров: Судьям нет причин отказываться выступать в СМИ

"Судебные процессы по делам о жестоком обращении с женщинами и несовершеннолетними должны строго контролироваться Верховным судом", - заявил глава государства Садыр Жапаров сегодня, 5 августа, на встрече с судейским корпусом во время посещения Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, президент обратил внимание на необходимость создания диалоговых площадок с представителями гражданского общества с целью анализа, выявления и решения проблем, вызывающих недовольство населения судебной системой, что является требованием сегодняшнего дня.

"Считаю, что совместная работа с представителями гражданского общества обязательно даст хорошие результаты", - сказал Садыр Жапаров.

Президент также подчеркнул, что требованием времени является разъяснение и предоставление достоверной информации через средства массовой информации о решениях судей по судебным делам, вызвавшим сильный общественный резонанс.

"Судьям нет причин отказываться выступать в СМИ, если они чисты, а их решения законны и справедливы", - отметил Садыр Жапаров.