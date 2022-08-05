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Садыр Жапаров: Судьям нет причин отказываться выступать в СМИ

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- Бактыгуль Акжолова
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"Судебные процессы по делам о жестоком обращении с женщинами и несовершеннолетними должны строго контролироваться Верховным судом", - заявил глава государства Садыр Жапаров сегодня, 5 августа, на встрече с судейским корпусом во время посещения Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, президент обратил внимание на необходимость создания диалоговых площадок с представителями гражданского общества с целью анализа, выявления и решения проблем, вызывающих недовольство населения судебной системой, что является требованием сегодняшнего дня.

"Считаю, что совместная работа с представителями гражданского общества обязательно даст хорошие результаты", - сказал Садыр Жапаров.

Президент также подчеркнул, что требованием времени является разъяснение и предоставление достоверной информации через средства массовой информации о решениях судей по судебным делам, вызвавшим сильный общественный резонанс.

"Судьям нет причин отказываться выступать в СМИ, если они чисты, а их решения законны и справедливы", - отметил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/421193
Теги:
Верховный суд, президент, Садыр Жапаров
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