В Бишкеке мусорные контейнеры моют и красят

Сотрудники отдела благоустройства и эксплуатации дорог муниципального предприятия "Тазалык" проводят мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, по Первомайскому району помыли и продезинфицировали 863 контейнеров и 86 контейнерных площадок; по Ленинскому району 620 мусорных контейнеров и 92 контейнерных площадок; по Свердловскому району 785 мусорных баков и 114 контейнерных площадок.

Впоследствии мусорные баки и площадки покрасили. Кроме этого, отремонтировали колеса контейнеров:

- по Ленинскому району 38 контейнеров;

- по Первомайскому району 56 контейнеров;

- по Свердловскому району 43 контейнера;

Дорогие горожане! Убедительно просим бережно относиться к контейнерам. Если вы стали свидетелями фактов кражи, поломки колес и мусорных баков, просим отправлять фото или видео на WhatsApp: 0703406407.