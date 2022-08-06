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В Бишкеке мусорные контейнеры моют и красят

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Сотрудники отдела благоустройства и эксплуатации дорог муниципального предприятия "Тазалык" проводят мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, по Первомайскому району помыли и продезинфицировали 863 контейнеров и 86 контейнерных площадок; по Ленинскому району 620 мусорных контейнеров и 92 контейнерных площадок; по Свердловскому району 785 мусорных баков и 114 контейнерных площадок.

Впоследствии мусорные баки и площадки покрасили. Кроме этого, отремонтировали колеса контейнеров:

- по Ленинскому району 38 контейнеров;

- по Первомайскому району 56 контейнеров;

- по Свердловскому району 43 контейнера;

Дорогие горожане! Убедительно просим бережно относиться к контейнерам. Если вы стали свидетелями фактов кражи, поломки колес и мусорных баков, просим отправлять фото или видео на WhatsApp: 0703406407.


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URL: https://www.vb.kg/421196
Теги:
Тазалык, Бишкек
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