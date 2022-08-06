"Кыргызстанцы злоупотребляют солью". Интервью с Турсун Мамырбаевой

В нашей стране сильны привычки, связанные с чрезмерным употреблением соли. Что еще раз подтвердило проведенное при поддержке ВОЗ исследование: национальные напитки и продукты, в том числе и домашнего приготовления, перенасыщены ею.

- В одном литре, например, таких напитков, как бозо, чалап и других, содержится двадцать граммов соли. В то время как допустимая суточная доза не более пяти, то есть человек только при их употреблении получает такое ее количество, сколько его организм должен получить в течение четырех дней. А помимо этого, он ест, употребляет и другие продукты, опять же пересоленные. Тем самым постепенно, вроде бы даже незаметно, губит свое сердце и организм в целом, - сказала в интервью "Вечерке" доктор медицинских наук, профессор КРСУ Турсун МАМЫРБАЕВА.

Турсун Турганбаевна, почему именно сегодня стали акцентировать внимание на этой проблеме?

- Наше исследование проводилось не только на содержание соли в блюдах сети общественного питания, но и в продуктах домашнего приготовления. Причем именно в тех, которые популярны у нас в стране, например, в самсе, ашлям–фу, морковной салате и других. Результаты оказались неожиданными, если не сказать просто шокирующими, хотя мы знали, что наше население злоупотребляет этим продуктом. Тем не менее как специалист по питанию я не ожидала, что они будут такими угрожающими для здоровья. Пробы на соль только в лагмане, приготовленном в наших кафе и столовых, показали, что в нем содержится суточная ее доза. Помимо этого, с лагманом кто–то еще ест хлеб, салаты, другие блюда. А если учесть, что люди садятся за стол как минимум три раза в день, то в три–четыре раза превышают суточную норму натрия хлора.

В чем конкретно опасность пересола для каждого из нас?

- Основная опасность чрезмерного потребления соли - это артериальная гипертензия. Помимо наследственной предрасположенности, стрессов, курения, алкоголя, малоподвижного образа жизни, к ней приводит и избыточное количество соли в организме. Она имеет свойство накапливать воду, а увеличенный давящий объем жидкости провоцирует повышенное давление. Гипертонию по–другому называют еще тихим убийцей. Если не взять ситуацию под контроль, то заболеваемость и смертность в нашей стране будут только увеличиваться. Давление бьет по основным органам–мишеням в организме. Это почки, сердце, сосуды, сетчатка глаза, головной мозг. В итоге повышается риск инсультов, по количеству которых наша страна, можно сказать, давно значится в списке лидеров в Центральноазиатском регионе. А смертность в Кыргызстане от инфарктов занимает едва ли не половину от общего показателя смертности от всех болезней. Немало у нас больных и с почечной недостаточностью, болезнями глаз и другими серьезными недугами.

Уменьшение соли в рационе в разы снизит уровень сердечно–сосудистых заболеваний и предотвратит множество преждевременных смертей.

Выходит, что в нашей стране никто не контролирует ее содержание в блюдах сети общественного питания? Как заставить владельцев кафе, поваров соблюдать нормы?

- Во многих странах мира разрабатывается специальная политика по нормам соли в блюдах в сфере общественного питания, при промышленном производстве продуктов. У нас пока законодательно трудно регулировать эту проблему. Хотя в Техническом регламенте по содержанию соли в продуктах промышленного производства, который работает на территории всех стран ЕАЭС, оговорено, какое ее количество допустимо. И думается, можно применить этот регламент и к системе общественного питания, при выпечке, например, хлеба в нашей стране. В Техрегламенте есть законодательное обоснование. Но, как всегда, у нас страдает исполнение законов, правил, требований.

В рекомендуемых пяти граммах соли достаточное ли количество необходимого нам йода?

- Если мы будем употреблять допустимое количество соли - 5 граммов в сутки (маленькая ложка без верха), то этого достаточно, чтобы обеспечить потребность человека и в йоде. В 2021 году было проведено исследование по йодированной соли, результаты его мы получим в конце лета. Тогда будем точно знать качество йодированной соли в нашей стране, уровень заболеваний, распространенных из–за недостатка йода в организме.

Когда мы получим результаты, то повторно вернемся к этому вопросу. Минздрав планирует пересмотреть дозу йода в одном килограмме соли. Надо найти баланс, чтобы люди получали достаточное его количество и не злоупотребляли солью. Это все должно основываться на научных исследованиях.

Но и отказ от соли тоже, говорят, вреден. Чем?

- Натрий хлор в организме, конечно, необходим, чтобы поддерживать оптимальное давление, чтобы нормально происходили все биопроцессы в нашем организме. Когда натрия не хватает, то начинается обезвоживание, продукты до конца не расщепляются. И организм сам себя будет отравлять. Это скажется на снижении давления. Поэтому так важен баланс. Кстати, хотела бы добавить, что после 45 лет чувствительность языка к натрию хлору снижается. Это важно знать, чтобы не пересаливать хотя бы домашнюю еду.

Каждый человек в конце концов должен твердо усвоить, что излишек соли вреден для здоровья и надо максимально ограничить ее количество, изучать на этикетке продукта, сколько в нем натрия хлора.

кстати

Алина Алтымышева, национальный сотрудник Странового офиса ВОЗ в КР, сказала, что над проблемой политики по ограничению соли в продуктах промышленного производства они будут работать вместе с правительством. В других странах существует механизм госрегулирования содержания соли. По ее словам, когда зарубежные коллеги видят на столах наших кафе и ресторанов соль и сахар, они удивляются, как вредные для организма продукты стоят в свободном доступе. Поэтому в первую очередь надо убрать со столов солонки. Это вовсе несложно.