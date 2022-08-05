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Выиграй смартфон, пауэрбанк или наушники! Условия просты

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Лето – беззаботное время развлечений и отдыха. Интернет-магазин ostore.kg решил вас порадовать и запустил конкурс!

На кону 7 крутых подарков:

  1. Смартфоны Realme 11C, Tecno Pouvoir 4, Infinix HOT 12i;
  2. 2 мощных пауэрбанка;
  3. 2 пары беспроводных наушников.

Условия просты:

1. Пройдите регистрацию в личном кабинете на сайте ostore.kg;

2. Получите индивидуальный код участника.

Победители будут определены с помощью рандомайзера 15 августа 2022 среди участников, получивших код.

Желаем всем удачи!

В конкурсе могу участвовать только граждане Кыргызстана, достигшие 18 лет. При смене номера в период проведения конкурса код аннулируется. Подробнее на страничке магазина в Instagram - @ostore.kg.

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Интернет-магазин OSTORE.KG предоставляет большой выбор смартфонов мировых брендов. Здесь вы найдёте всё для подключения к мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты для дома; аксессуары: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки, наушники, модные сумки, рюкзаки, зарядки и много "умных" устройств.

  1. Смартфон можно купить В КРЕДИТ или В РАССРОЧКУ без процентов и переплаты.
  2. Работает бесплатная доставка по Бишкеку.
  3. БОНУС при заказе смартфона онлайн – 20 ГБ БЕСПЛАТНОГО интернета.

Есть вопросы? Звоните 0705007000 или пишите по адресу: info@ostore.kg


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URL: https://www.vb.kg/421202
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#O!, PR
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