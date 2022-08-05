Выиграй смартфон, пауэрбанк или наушники! Условия просты

Лето – беззаботное время развлечений и отдыха. Интернет-магазин ostore.kg решил вас порадовать и запустил конкурс!
1. Пройдите регистрацию в личном кабинете на сайте ostore.kg;
2. Получите индивидуальный код участника.
Победители будут определены с помощью рандомайзера 15 августа 2022 среди участников, получивших код.
Желаем всем удачи!
В конкурсе могу участвовать только граждане Кыргызстана, достигшие 18 лет. При смене номера в период проведения конкурса код аннулируется. Подробнее на страничке магазина в Instagram - @ostore.kg.
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Интернет-магазин OSTORE.KG предоставляет большой выбор смартфонов мировых брендов. Здесь вы найдёте всё для подключения к мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты для дома; аксессуары: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки, наушники, модные сумки, рюкзаки, зарядки и много "умных" устройств.
Есть вопросы? Звоните 0705007000 или пишите по адресу: info@ostore.kg