Выиграй смартфон, пауэрбанк или наушники! Условия просты

Лето – беззаботное время развлечений и отдыха. Интернет-магазин ostore.kg решил вас порадовать и запустил конкурс!

На кону 7 крутых подарков:

Условия просты:

1. Пройдите регистрацию в личном кабинете на сайте ostore.kg;

2. Получите индивидуальный код участника.

Победители будут определены с помощью рандомайзера 15 августа 2022 среди участников, получивших код.

Желаем всем удачи!

В конкурсе могу участвовать только граждане Кыргызстана, достигшие 18 лет. При смене номера в период проведения конкурса код аннулируется. Подробнее на страничке магазина в Instagram - @ostore.kg.

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Интернет-магазин OSTORE.KG предоставляет большой выбор смартфонов мировых брендов. Здесь вы найдёте всё для подключения к мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты для дома; аксессуары: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки, наушники, модные сумки, рюкзаки, зарядки и много "умных" устройств.

Смартфон можно купить В КРЕДИТ или В РАССРОЧКУ без процентов и переплаты. Работает бесплатная доставка по Бишкеку. БОНУС при заказе смартфона онлайн – 20 ГБ БЕСПЛАТНОГО интернета.

Есть вопросы? Звоните 0705007000 или пишите по адресу: info@ostore.kg