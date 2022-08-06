В Бишкеке хотят закупить 120 электробусов

В рамках проекта Азиатского банка развития "Проект электрификации городского транспорта" в Бишкеке планируется вскрытие предварительных тендерных заявок на закупку 120 электрических автобусов. Об этом сообщает мэрия столицы.

"Анализ, проведенный международными экспертами, показал, что электробусы являются самым низкозатратным вариантом для новых автобусов в Бишкеке. Благодаря этому правительство Кыргызской Республики не только обеспечивает доступное расширение системы общественного транспорта, но и продвигается в направлении решения проблемы загрязнения воздуха и сокращения выбросов парниковых газов в городе.

Это означает, что хотя электробусы требуют более высоких капитальных вложений, экономия эксплуатационных расходов приводит к самым низким общим затратам. По оценкам, за 16 лет ожидаемого срока службы электробусы будут стоить 0,42 доллара США за км по сравнению с более высокими затратами на дизельное топливо (0,59 доллара США за км), СПГ - сжатый природный газ (0,49 доллара США за км) и троллейбус (0,46 доллара США за км). Общая экономия средств означает, что Бишкек может сократить операционные субсидии, предоставляя при этом более качественные услуги пассажирам.

С точки зрения качества воздуха, у электробусов нет выхлопных газов, которые характерны для автобусов на дизельном топливе и компримированном природном газе. Это означает отсутствие выбросов продуктов сгорания, таких как мелкие твердые частицы (PM2.5 и PM10) и NOx, которые вредны для легких и вызывают ряд других проблем со здоровьем.

Электробусы также производят гораздо меньше выбросов парниковых газов (ПГ), чем дизельные и КПГ автобусы. Электрическая сеть Бишкека, работающая преимущественно на гидроэлектроэнергии, является одной из самых чистых в мире. Поэтому электробусы - это самый экологически чистый выбор для города.

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек Максат Нусувалиев отметил, что электрические аккумуляторные автобусы - это кардинальная перемена для Бишкека.

"Эти транспортные средства имеют самую низкую стоимость полного срока эксплуатации и у них наибольшие преимущества использования для окружающей среды, то есть это настоящий беспроигрышный вариант",- сказал он.

По данным ЮНИСЕФ, "Кыргызстан является одной из наиболее уязвимых стран Центральной Азии к изменению климата". Поскольку Кыргызстан обязуется сократить выбросы парниковых газов на 43,6% к 2030 году, новые электробусы станут важным шагом на пути к снижению последствий изменения климата и достижению национальных климатических целей.

Проект финансируется Азиатским банком развития (АБР), общая сумма составляет 50,65 млн. долл. США, из которых общая доля гранта - 25,65 млн. долл. США, а льготного кредита - 25,00 млн. долл. США.

Новый парк электрических автобусов станет прямым дополнением к усилиям, предпринимаемым городом Бишкек совместно с Азиатским банком развития по созданию пилотного коридора зеленой мобильности на улице Киевской. Улица Киевская является одной из важнейших улиц столицы. Сосредоточив внимание на эффективности мобильности, данный проект предоставит приоритет автобусам, пешеходам и велосипедам. Таким образом, проект превратит коммерческое сердце Бишкека в более безопасное, устойчивое и ориентированное на людей место. Этот проект наряду с новыми электрическими автобусами станет важным "зеленым" примером для всех будущих транспортных проектов в Бишкеке".