Завершились встречи руководителей госорганов с населением Чуйской области

Завершились встречи руководителей государственных органов Кыргызской Республики с населением Чуйской области, в которых в общей сложности приняло участие более 2 тысяч граждан региона.

Сегодня заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев и Генеральный прокурор Кыргызской Республики Курманкул Зулушев встретились с жителями Кеминского и Чуйского районов, города Токмок.

Бакыт Торобаев отметил, что данные встречи проводятся по поручению Президента Кыргызской Республики и направлены на предоставление адресной помощи гражданам в решении проблемных вопросов, связанных с деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, правоохранительных органов и органов прокуратуры.

Жители двух районов подняли вопросы землепользования и водообеспечения, улучшения инфраструктуры.

Напомним, ранее встречи прошли с жителями Панфиловского, Жайылского, Московского, Сокулукского, Ысык-Атинского и Аламудунского районов.

Отметим, что аналогичные встречи с населением пройдут и в других регионах страны.