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Глава МИД дал указание усилить работу по привлечению инвесторов

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В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялось заседание Коллегии, посвященное подведению итогов деятельности органов дипломатической службы страны за 1-е полугодие 2022 года и обозначению задач на 2-е полугодие 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Перед открытием заседания министр Жээнбек Кулубаев обратил внимание на то, что в июне этого года было разработано и утверждено новое положение о Коллегии Министерства иностранных дел КР, в которое внесены принципиальные изменения по формату и характеру работы Коллегии, нацеленные на повышение ее результативности и эффективности.

В ходе заседания Коллегии в новом формате руководители структурных подразделений МИД КР отчитались о проделанной работе за 1-е полугодие, которая в первую очередь была направлена на реализацию приоритетов, обозначенных в принятой президентом КР Жапаровым Национальной программе развития КР до 2026 года и Плане мероприятий кабинета министров КР по ее реализации, а также Плане антикризисных мер кабинета министров КР на 2022 год, выработанном в связи с усилением геополитической напряженности в мире и углублением мирового экономического кризиса.

На Коллегии была дана оценка деятельности каждого структурного подразделения МИД и загранучреждений КР за отчетный период.

По окончании обсуждения итогов работы Министерства за 1-е полугодие 2022 года Кулубаев обозначил и первоочередные внешнеполитические задачи на 1-е полугодие 2022 года. Особое внимание при этом акцентировано на необходимости усиления экономической дипломатии, содействия в привлечении иностранных инвестиций в страну, продвижения отечественного экспорта, туристического потенциала, а также защиты прав и интересов граждан КР за рубежом".


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URL: https://www.vb.kg/421212
Теги:
МИД, Кыргызстан
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