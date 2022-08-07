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Бишкекчан просят отправлять сообщения по работе МП "Бишкекасфальтсервис"

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По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит ремонтные работы подъездных путей к строящимся объектам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Начаты ремонтные работы подъездных путей к школе в жилом массиве Мурас-Ордо, а также к школе №35, расположенной по улице Логвиненко, 157.

В связи с ремонтными работами на нижеследующих участках, большегрузные авто заезжают на территорию объектов. Для рационального использования денежных средств, предприятие планирует начать ремонтные работы подъездных путей к школе в жилом массиве Рухий Мурас и к детскому саду по адресу: микрорайон Джал-29 после полного завершения ремонтных работ на объектах.

Также со стороны предприятия производится активная работа по нанесению дорожных разметок и установке дорожных знаков вокруг образовательных учреждений столицы.

Дорогие горожане! По работе МП "Бишкекасфальтсервис" можно отправлять обращения (фото и видео) в социальной Instagram: mp_bishkekasfaltservis".


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URL: https://www.vb.kg/421214
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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