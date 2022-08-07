Пастбища Кыргызстана откроют для туризма и рыбохозяйственной деятельности

В Кыргызстане пастбища откроют для туризма и рыбохозяйственной деятельности. Проект постановления Министерства сельского хозяйства КР вынесен на общественное обсуждение.

"При реализации туристической деятельности строения на пастбищах осуществляются посредством легкой конструкции, согласованные в установленном порядке уполномоченным госорганом в сфере архитектуры и строительства. Для реализации рыбохозяйственной и сельскохозяйственной (реализации теплиц) деятельности пастбища предоставляются районной госадминистрацией после перевода (трансформации) земель", - говорится в документе.

Пастбища для реализации туристической, рыбохозяйственной и сельскохозяйственной (реализации теплиц) деятельности предоставляются сроком до 5 лет с последующим продлением до 20 лет с учетом выполнения требований настоящего Положения и договора о предоставлении пастбищ.

Отмечено, что не подлежат предоставлению для реализации туристической и рыбохозяйственной деятельности пастбища, занятые скотопрогонами, территории, на которых обитают эндемические виды фауны и произрастают эндемические виды растительности.

Так, физические и юридические лица могут использовать пастбища в следующих целях: