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Пастбища Кыргызстана откроют для туризма и рыбохозяйственной деятельности

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- Канат Кожоев
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В Кыргызстане пастбища откроют для туризма и рыбохозяйственной деятельности. Проект постановления Министерства сельского хозяйства КР вынесен на общественное обсуждение.

"При реализации туристической деятельности строения на пастбищах осуществляются посредством легкой конструкции, согласованные в установленном порядке уполномоченным госорганом в сфере архитектуры и строительства. Для реализации рыбохозяйственной и сельскохозяйственной (реализации теплиц) деятельности пастбища предоставляются районной госадминистрацией после перевода (трансформации) земель", - говорится в документе.

Пастбища для реализации туристической, рыбохозяйственной и сельскохозяйственной (реализации теплиц) деятельности предоставляются сроком до 5 лет с последующим продлением до 20 лет с учетом выполнения требований настоящего Положения и договора о предоставлении пастбищ.

Отмечено, что не подлежат предоставлению для реализации туристической и рыбохозяйственной деятельности пастбища, занятые скотопрогонами, территории, на которых обитают эндемические виды фауны и произрастают эндемические виды растительности.

Так, физические и юридические лица могут использовать пастбища в следующих целях:

  1. для отдыха;
  2. сбора в личное пользование дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пищевых продуктов;
  3. сбора лекарственно-технического сырья и пчеловодства;
  4. участия в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных мероприятиях;
  5. участия в культурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и реализации туристической деятельности с последующим инвестиционным вкладом равнозначной территории;
  6. для реализации рыбохозяйственной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/421223
Теги:
пастбища, Кыргызстан, экономика
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