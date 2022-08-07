Американец сжег 16 гектаров леса, пытаясь убить паука

В Юте в городе Спрингвилл мужчина попытался убить паука, подпалив его зажигалкой, и сжег 16 гектаров леса, пишет KSL.

Огонь распространялся настолько быстро, что спасатели вызвали на помощь авиацию. На выжженной земле в эпицентре пожара экстренные службы нашли его зачинщика - мужчина был вместе со своей собакой.

Он рассказал, что попытался убить паука, но ситуация вышла из-под контроля. Американец признал свою вину в поджоге леса. Его арестовали и отправили в окружную тюрьму. Также мужчину привлекут к ответственности за наркотики, обнаруженные при нем.