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Американец сжег 16 гектаров леса, пытаясь убить паука

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В Юте в городе Спрингвилл мужчина попытался убить паука, подпалив его зажигалкой, и сжег 16 гектаров леса, пишет KSL.

Огонь распространялся настолько быстро, что спасатели вызвали на помощь авиацию. На выжженной земле в эпицентре пожара экстренные службы нашли его зачинщика - мужчина был вместе со своей собакой.

Он рассказал, что попытался убить паука, но ситуация вышла из-под контроля. Американец признал свою вину в поджоге леса. Его арестовали и отправили в окружную тюрьму. Также мужчину привлекут к ответственности за наркотики, обнаруженные при нем.


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URL: https://www.vb.kg/421225
Теги:
мировые новости
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