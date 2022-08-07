Национальные мессенджер и соцсеть создадут в Узбекистане

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национального мессенджера и социальной сети, сообщает Total.kz со ссылкой на Министерство инновационного развития РУз.

Отмечается, что заявки инициаторов стартап-проектов, участвующих в конкурсе, принимают с 31 июля по 1 октября 2022 года.

Инициатором стартап-проекта должен быть один из учредителей проекта (в случае компании - один из основных акционеров). Инициатор проекта (один участник) может участвовать с одним проектом.

На конкурс принимаются заявки, направленные на разработку и реализацию широкого спектра стартап-проектов по всем направлениям. Они должны базироваться на собственных инновациях и технологиях.

На днях власти Узбекистана сняли блокировку с соцсетей Twitter, WeChat и "ВКонтакте". С 2021 года в стране был ограничен доступ к этим социальным сетям. Причиной стало нарушение закона "О персональных данных", которым предписывается сохранять информацию о гражданах на территории Узбекистана.