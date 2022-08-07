Экспорт пива из КР в РФ вырос почти 12 раз

Кыргызстан нарастил экспортные поставки пива в Россию. В январе – мае 2022 года объем поставок составил 80 тысяч 670 литров на сумму 42 тысячи долларов. Данные опубликованы на сайте Национального статистического комитета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт пива в Россию вырос в 11,5 раза. В прошлом году с января по май поставки составили 6 тысяч 999 литров.

Пенный напиток, произведенный в Кыргызстане, можно также найти в Казахстане и Узбекистане. Поставки за пять месяцев этого года в Казахстан составили 6,6 тысячи литров на сумму 8,4 тысячи долларов, в Узбекистан - 392 литра на $400.