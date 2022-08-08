Неделя потребует выдержки и мудрости. Гороскоп с 8 по 14 августа

Неделя насыщена эмоционально напряжёнными аспектами, что потребует выдержки и мудрости, дабы не ввязаться в конфликт, уберечься от авантюр, сохранив здоровье и деньги.

Овен – время предусмотрительности и осторожности. Поддаваясь порывам эмоций можно наговорить лишнего домочадцем, руководству и коллегам, ополчив против себя многих людей из вашего окружения. Поспешность по время инвестиции, сделок с недвижимостью и покупок также не сулит ничего хорошего. Взвесьте все за и против, приведите эмоции и мысли в порядок, прислушайтесь к внутреннему голосу и робким предостережениям близких людей, а затем уже принимайте решение.

Телец – поторопившись с выводами, вы рискуете усложнить отношения в доме, рассориться с влиятельными людьми и руководством. Ваши требования окажутся завышенными, а собеседники не будут готовы мириться с вашей категоричностью в требованиях. В итоге может застопориться принятие важных решений и получение документов. Проявив гибкость, вы предотвратите опасные моменты в отношениях, сможете по-иному реализовать задуманное и насладиться летом, устроив загородную поездку.

Близнецы – поездки и общение могут создавать слишком много суеты, доставляя массу неудобств и переживаний. Деловое и дружеское общение способны испортить слухи, либо воспоминания произошедших в недавнем прошлом событий. Поберегите свои нервы и здоровье, не ввязываясь в неприятные разговоры и путешествия. А общение с влиятельными людьми и руководством пройдёт с пользой для вас, повлияв положительно на доходы и получение документов.

Рак – кипучая деятельность сослуживцев, деловых партнёров и знакомых будет привлекать внимание, но от совместных проектов, особенно требующих вложения денег, воздержитесь. При негативном стечении обстоятельств вы можете растратить непозволительно много денег, а получение ожидаемых доходов отложится на неопределённое время. С совместными покупками пока также стоит повременить. Настроение поднимут новости издалека, свидания и непродолжительная поездка на отдых.

Лев – каждое ваше слово и действие могут комментировать и обсуждать, что будет существенно нервировать. Воздержитесь от споров. Даже если ваша точка зрения верная, вас не услышат, что усложнит общение как с деловыми партнёрами и руководством, так и друзьями. Отдохните, посвятив время своему здоровью и романтическим свиданиям. Успокоившись, вы наметите иную стратегию для достижения своих карьерных целей и при содействии влиятельных союзников осуществите планы.

Дева – ваших доводов могут не услышать, что не только разочарует, но и скажется на здоровье. Придавая много значения различным делам, деловым поездкам, но при этом сталкиваясь с безразличием и даже критикой людей, с которыми сталкиваетесь в процессе реализации этих дел, вы можете выбиться из сил и ослабить позиции перед конкурентами. Дружеское общение, свидания, загородный досуг с детьми восстановят силы и душевное равновесие. Позже вы справитесь и с зависшими делами.

Весы – финансовые вопросы могут решаться с большим опозданием, а то и вовсе затормозиться. Воздержитесь от новых трат на инвестиции и покупки. Особенно не желательно брать или давать деньги в долг. Чересчур затратными окажутся и развлечения. С пользой для дела пройдут встречи с руководством, различными чиновниками. Вам окажут реальное содействие в решении важных вопросов и получении документов, что позволит в скором времени продвинуться по карьерной лестнице.

Скорпион – подождите пока руководство, деловые партнёры и домочадцы определятся с дальнейшими действиями и планами. Пока что они находятся в активном поиске, часто меняя свои решения и приоритеты. Вступать в споры сейчас опасно, поскольку они из принципа могут остановиться на первом пришедшем в голову решении. Разрешать же последствия решений придётся вам. Вдохновят на подвиги любимый человек и дети. Сложатся увлекательные поездки.

Стрелец – сложности с выполнением работы в поставленные сроки возникнут по причине слишком жёстких требований. Проведя и день, и ночь на работе, вы можете сделать невозможное, но вместо похвалы получить порцию критики. Чувствуя большую загруженность не бойтесь отказаться от дополнительной работы. Достаточно отдохнув, посвятив время себе и домочадцам, вы со свежими идеями и мыслями вернётесь к делам, выстроив совершенно иную стратегию и тактику. Общение с влиятельными людьми и руководством позволит решить многие проблемные вопросы.

Козерог – дополнительных трат ваша казна не выдержит, а потому покупки, инвестиции, развлечения отложите на недельку. К тому же сделанные покупки и вложения могут себя не оправдать. Полезно общение с людьми издалека и дальние поездки. Вы получите ценную информацию к размышлению, что и создаст новую стратегию развития. Возможно образование новых деловых союзов, начало цикла обучения.

Водолей – домочадцы и деловые партнёры будут болезненно относиться к критике и замечаниям, пытаясь в ответ зацепить ваше самолюбие. Почувствовав напряжённость в общении, не усложняйте ситуацию. Она быстро может перерасти в конфликт. Позже спорные вопросы благополучно решатся, а пока займитесь покупками, поиском новых источников доходов. Вы сможете кое-что поменять на работе, что позволит увеличить финансовые поступления.

Рыбы – критика в ваш адрес во многих случаях окажется не заслуженной, а потому не падайте духом. Посмотрев на ситуацию с иной стороны, вы исправите ошибки и смените круг общения. Возможно ваша поддержка стала привычным делом и вас перестали ценить. Увлекательные встречи и поездки наполнят жизнь приятными моментами, вдохнут в давние отношения романтику, либо позволят обзавестись знакомствами, если прежние отношения ушли в прошлое.

Астролог Андрей Рязанцев