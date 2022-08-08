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За полгода в ДТП погибло 248 человек. Почти на 25 % меньше, чем в 2021 году

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- Алина Мамаева
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Национальный статистический комитет со ссылкой на данные ГУОБДД сообщает, что за шесть месяцев 2022 года в республике сократилось количество ДТП. За этот период было зарегистрировано 3 тысячи дорожно-транспортных происшествий, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентов меньше.

Больше всего аварий происходит в Бишкеке (44 процента), в Чуйской области (около 20 процентов) и в Ошской области (около 9 процентов).

За этот период в ДТП пострадали 4 тысячи 629 человек, на 8,7 процента меньше, чем в прошлом году. Погибло 248 человек, на 24,6 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

В январе-июне зарегистрировано 802 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, что почти на уровне соответствующего периода прошлого года. В результате происшествий, 37 детей погибло, а 929 было ранено.

С участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, совершено 185 дорожно-транспортных происшествий, что по сравнению с январем-июнем прошлого года на 7,5 процента меньше.


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URL: https://www.vb.kg/421241
Теги:
ДТП, статистика, Кыргызстан
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