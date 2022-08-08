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В Джалал-Абаде задержан государственный нотариус при получении взятки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области задержан государственный нотариус Государственной нотариальной конторы города Джалал-Абад У.С.С. при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях ускорения процесса по передаче и оформлению прав по наследству недвижимого имущества (квартира) государственный нотариус вымогал у гражданки РФ денежные средства в размере 3 тысяч долларов США.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 5 августа 2022 года с поличным при получении взятки в размере 250 000 тысяч сомов задержан государственный нотариус Джалал- Абада и решением суда по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Кыргызской Республики, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в учреждении №53 СИН при МЮ КР.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/421246
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, нотариус
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