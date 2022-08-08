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В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбое

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- Канат Кожоев
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Оперативниками УВД Свердловского района г.Бишкек задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района города Бишкека.

В УВД Свердловского района города Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 6 августа 2022 года примерно в 06:00, угрожая острым предметом, завладели мобильным телефоном "Айфон 6С" и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по ст. 207 (Разбой) УК.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района были установлены и задержаны подозреваемые Д.С. 1996 года рождения и К.Э. 1998 года рождения. Подозреваемые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК водворены в ИВС ГУВД города Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/421247
Теги:
разбой, преступление, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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