В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбое

Оперативниками УВД Свердловского района г.Бишкек задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района города Бишкека.

В УВД Свердловского района города Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 6 августа 2022 года примерно в 06:00, угрожая острым предметом, завладели мобильным телефоном "Айфон 6С" и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по ст. 207 (Разбой) УК.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района были установлены и задержаны подозреваемые Д.С. 1996 года рождения и К.Э. 1998 года рождения. Подозреваемые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК водворены в ИВС ГУВД города Бишкека.