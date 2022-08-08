В Узгене задержаны подозреваемые в нанесении тяжких телесных повреждений

Сотрудниками РОВД Узгенского района были задержаны трое подозреваемых в нанесении ножевых ранений 25-летнему жителю М.у.Н. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 3 июня 2022 года, около 03:54 ночи, из районной больницы в дежурную часть Узгенского отделения милиции поступила информация о том, что М.у.Н поступил в районную больницу с телесными повреждениями.

Данный случай был зарегистрирован в журнале регистрации данных единого реестра преступлений и проступков, начато досудебное производство. В целях установления телесных повреждений, была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению, пострадавший получил закрытую черепно-мозговая травму, легкий перелом правой ноги. По данному делу, возбуждено уголовное дело и начаты следственные действия. Установлены личности граждан, причинивших телесные повреждения, мужчине. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается.