Чем обусловлен размер комиссии на обналичку доллара в комбанке

Размер комиссии за обналичивание доллара в коммерческих банках республики определяется расходами кредитно-финансового учреждения на доставку валюты в страну. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

"Некоторые банки завозят валюту из дальнего зарубежья, что подразумевает более высокие расходы, а значит и комиссию", - пояснил зампред Нацбанка.

Согласно данным регулятора, на сегодня минимальный размер комиссии составляет 0,4 процента, максимальный размер - 5 процентов. При этом банки сами решают, какую комиссию установить.