В МИД КР пояснили обстоятельства смерти двух кыргызстанцев в Москве

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в соответствии с информацией посольства КР в Российской Федерации относительно трагического инцидента, произошедшего 7 августа этого года в районе Люблино города Москвы, в результате которого погибли двое граждан КР, сообщает следующее:

"Согласно информации оперативного штаба МЧС России по Москве, из-за сильного ливня в результате затопления канализационного коллектора, в котором проходили ремонтные работы, трех рабочих унесло потоками воды.

В результате несчастного случая по уточненным данным погибли двое граждан Кыргызской Республики: К. уулу Б. 2002 г.р. и Б. уулу К. 1999 г.р.

По факту нарушения правил безопасности при производстве работ Люблинским межрайонным следственным отделом СК ГСУ России по г. Москве возбуждено уголовное дело.

Юрист Посольства выехал на место происшествия, Посольство проводит оперативную работу по установлению родственников погибших.

Данный вопрос находится на контроле Посольства КР в РФ".