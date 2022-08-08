В Казахстане возрождают "Туркестанский легион" времен вермахта?

В Казахстане готовятся к скорой всеобъемлющей реабилитации "Туркестанского легиона" нацистского вермахта. Такую мысль относительно наших соседей высказал у себя в соцсетях эксперт по Центральной Азии и Афганистану Александр Князев.

По его словам, указания из Лондона - главный приоритет по отношению к национальным интересам Казахстана.

"Уроки бывшей Украины значительной частью казахстанской элиты абсолютно не усвоены. Интересно, как будет выглядеть политическая карта этой части региона через несколько лет... Тем более, что и китайский МИД уже достаточно конкретно высказался насчет "многовекторности" соседних стран", - написал Александр Князев.

Если такое все же произойдет, то, как это отразится на Кыргызстане и всей Центральной Азии? Это вопрос сейчас вызывает наибольшие опасения.

Напомним, Туркестанский легион - это подразделение фашистского вермахта, состоявшее из представителей тюркских народов CCCР и Центральной Азии (казахи, узбеки, туркмены, кыргызы, уйгуры, татары и т. д.). Основателем подразделения является Мустафа Шокай (Чокай).