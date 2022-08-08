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Вместо Каныбека Сагынбаева директором СДЮШОР стала Наргиза Рыскулова

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Накануне директор Департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью Мирлан Парханов представил коллективу специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по бильярдному и велосипедному спорту нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Директором назначена мастер спорта КР, многократная чемпионка КР и города Бишкек, отличник физической культуры и спорта Наргиза Рыскулова. Ранее занимавший эту должность Каныбек Сагынбаев освобожден от должности согласно своему заявлению.

Трудовую деятельность Наргиза Рыскулова начала инструктором по спорту в Первомайском районном спортивном комитете. Затем методист в СДЮШОР по легкой атлетике, заведующая учебной частью в СДЮШОР по бильярдному спорту и боксу, старший тренер в СДЮШОР по греко-римской и вольной борьбе, велосипедному и бильярдному спорту.

Является Генеральным секретарем Федерации бильярдного спорта КР и Кыргызской федерации снукера, судьей национальной категории по легкой атлетике. Награждена Почетной грамотой мэрии города Бишкек и грамотой Государственного агентства по физической культуре и спорта.

Желаем новому директору успехов в продвижении бильярдного и велосипедного спорта!


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URL: https://www.vb.kg/421258
Теги:
назначение, Кыргызстан, СДЮШОР СИ
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