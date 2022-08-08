Погода
$ 82.67 - 83.67
€ 85.24 - 86.24

Рэпер из Кыргызстана открыл гуманитарный сбор детям Донбасса

109  0
- Азиз Осмонов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рэпер из Кыргызстана Медер Кадыров, известный как L'Zeep вместе со своим российским другом Павлом "Паромом" Романюком открыли гуманитарный сбор для детей Донбасса.

Они написали в соцсетях:

"Все больше свидетельств страданий местных жителей приходит с Донбасса.

Мы, ПАРОМ (Россия, Сургут) и L'ZEEP (Кыргызстан, Бишкек), не хотим оставаться в стороне. И открываем гуманитарный сбор для детей региона, терпящих бедствия в течение 8 лет.

Мы также анонсируем поездку в Донецк, где планируем посетить "Аллею ангелов", места наиболее ожесточенных сражений и снять клип для трэка "Я помню" с героями современного антифашистского сопротивления, - ополченцами армии ЛДНР.

Поездка состоится в августе, по приглашению донбасской стороны.

Желающим поучаствовать в акции, оставляем реквизиты: 9417 0894 4428 9145 Элкарт РСК банка (Cholponbek Bakhtiiarov), переводы также доступны с карт российских банков".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421259
Теги:
дети, музыка, Украина, Кыргызстан, деньги, сбор средств, война
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  