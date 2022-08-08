Рэпер из Кыргызстана открыл гуманитарный сбор детям Донбасса

Рэпер из Кыргызстана Медер Кадыров, известный как L'Zeep вместе со своим российским другом Павлом "Паромом" Романюком открыли гуманитарный сбор для детей Донбасса.

Они написали в соцсетях:

"Все больше свидетельств страданий местных жителей приходит с Донбасса.

Мы, ПАРОМ (Россия, Сургут) и L'ZEEP (Кыргызстан, Бишкек), не хотим оставаться в стороне. И открываем гуманитарный сбор для детей региона, терпящих бедствия в течение 8 лет.

Мы также анонсируем поездку в Донецк, где планируем посетить "Аллею ангелов", места наиболее ожесточенных сражений и снять клип для трэка "Я помню" с героями современного антифашистского сопротивления, - ополченцами армии ЛДНР.

Поездка состоится в августе, по приглашению донбасской стороны.

Желающим поучаствовать в акции, оставляем реквизиты: 9417 0894 4428 9145 Элкарт РСК банка (Cholponbek Bakhtiiarov), переводы также доступны с карт российских банков".