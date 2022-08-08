За неделю в КР задержано за превышение скорости более 3 тысяч водителей

За минувшую неделю по республике выявлено – 16903 нарушений ПДД. Об этом сообщили в ГУОБДД КР.

Как отмечается, из них:

за превышение водителями ТС установленной скорости движения – 3404; за управление ТС без соответствующих документов – 187; за нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 5815; за невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченного органа в сфере внутренних дел и уполномоченного органа в сфере транспорта об оставновке транспортного средства – 18; авто хулиганство – 10; за нарушение правил дорожного движения пешеходами – 1177; за управление ТС, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел – 37; за невыполнение требований дорожных знаков, разметки проезжей части дороги – 5096; за управление водителем ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей – 10; за управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения – 245; поставлено на штрафную стоянку – 795.

"Участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас", - подчеркнули в ГУОБДД МВД КР.