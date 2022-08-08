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За неделю в КР задержано за превышение скорости более 3 тысяч водителей

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- Виктория Гунгер
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За минувшую неделю по республике выявлено – 16903 нарушений ПДД. Об этом сообщили в ГУОБДД КР.

Как отмечается, из них:

  1. за превышение водителями ТС установленной скорости движения – 3404;
  2. за управление ТС без соответствующих документов – 187;
  3. за нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 5815;
  4. за невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченного органа в сфере внутренних дел и уполномоченного органа в сфере транспорта об оставновке транспортного средства – 18;
  5. авто хулиганство – 10;
  6. за нарушение правил дорожного движения пешеходами – 1177;
  7. за управление ТС, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел – 37;
  8. за невыполнение требований дорожных знаков, разметки проезжей части дороги – 5096;
  9. за управление водителем ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей – 10;
  10. за управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения – 245;
  11. поставлено на штрафную стоянку – 795.

"Участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас", - подчеркнули в ГУОБДД МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/421262
Теги:
дороги, нарушения, ПДД, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГУОБДД
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