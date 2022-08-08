Погода
$ 82.67 - 83.67
€ 85.24 - 86.24

В Погранслужбе рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от выстрела

273  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состояние мальчика, который получил ранение в результате выстрела пограничника, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.

"Отметим, вчера, 7 августа 2022 года, неподалеку от села Мин-Орук Баткенского района Баткенской области произошло происшествие.

Пограничный наряд нес службу на окраине села и в нарушение требований Устава Вооруженных Сил КР рядовой К.Ж.у. совершил непроизвольный выстрел, в результате чего огнестрельное ранение получил А.С., 2014 г.р.

Раненый подросток был незамедлительно доставлен в областную объединенную больницу Баткена. По предварительным данным, по состоянию на 13:30 8 августа 2022 года состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

О произошедшем были проинформированы Военная прокуратура Баткенского гарнизона, правоохранительные органы. В настоящее время проводится разбирательство произошедшего".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421265
Теги:
Баткенская область, дети, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  