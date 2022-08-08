В Погранслужбе рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от выстрела

Состояние мальчика, который получил ранение в результате выстрела пограничника, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.

"Отметим, вчера, 7 августа 2022 года, неподалеку от села Мин-Орук Баткенского района Баткенской области произошло происшествие.

Пограничный наряд нес службу на окраине села и в нарушение требований Устава Вооруженных Сил КР рядовой К.Ж.у. совершил непроизвольный выстрел, в результате чего огнестрельное ранение получил А.С., 2014 г.р.

Раненый подросток был незамедлительно доставлен в областную объединенную больницу Баткена. По предварительным данным, по состоянию на 13:30 8 августа 2022 года состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

О произошедшем были проинформированы Военная прокуратура Баткенского гарнизона, правоохранительные органы. В настоящее время проводится разбирательство произошедшего".