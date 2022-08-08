ТОП бюджетных смартфонов 2022 для школьников

А вы знаете, когда лучше всего дарить смартфон школьнику? Да прямо сейчас. Ребенку нужно успеть им наиграться, прежде чем полноценно вливаться в учёбу.

В нашей подборке исходим из того, что ученику любого класса не нужны "навороты" и самые современные флагманы. Их легко потерять, уронить; на них школьник будет часто и надолго отвлекаться. Что действительно необходимо, так это практичность, ёмкий аккумулятор и наличие базовых функций. Перед вами лучшее из бюджетной ценовой категории за 2022 год:

Xiaomi Redmi 9C – несмотря на то, что эта модель 2020 года, он не теряет актуальность. При стоимости 13500 сомов производительность чипсета этого смартфона одна из лучших, а комбинация из трех камер может обеспечить довольно хорошее качество фотографий. Samsung Galaxy A03 Core – основные функции по доступной цене – всего 8790 сомов. Производительность позволяют ему с легкостью справляться с основными задачами и предоставлять вам достаточно времени, прежде чем вы дотянетесь до зарядного устройства. Tecno Spark 6 Go – этот смартфон с большим дисплеем, мощным для своего сегмента железом за 9500 сомов. Читать на таком девайсе – одно удовольствие! Tecno POP 5 LTE – недорогой смартфон за 9700 сомов с большим экраном. Это базовое устройство предлагает только самые необходимые функции и ничего лишнего. Смартфон имеет устойчивый корпус, который не скользит в руках и снижает риск повреждения в случае падения. Infinix Smart 6 – оптимальный вариант для непритязательных пользователей за 10900 сомов. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым HD+ дисплеем с максимальной яркостью, что обеспечивает приятное визуальное восприятие даже на улице в солнечную погоду. SMART 6 можно разблокировать в мгновение ока с помощью отпечатка пальца или распознавания лица.

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1. Вы получите пауэрбанк, если стоимость смартфона составила более 10 тысяч сомов. Если покупка обошлась в сумму до 10 тысяч, то вы получаете наушники.

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