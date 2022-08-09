Для малоимущих семей Бишкека выделено 35 миллионов сомов

35 миллионов сомов выделено городу Бишкек для малоимущих семей для вывода из бедности. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев во время встречи с мэром города Бишкек Эмилбеком Абдыкадыровым, сообщает пресс-служба МТСОМ КР. .

""В целях выхода из бедности малоимущих семей, получающих пособие "Уй булого комок" министерство труда по всей стране реализовывает проект "Социальный контракт".

Из 282 миллионов сомов выделенных из республиканского бюджета на реализацию "Социального контракта" согласно постановлению правительства, Бишкеку выделено 35 миллионов сомов, эти средства должны быть использованы для запуска 350 бизнес проектов, которые должны способствовать выводу малоимущих семей из бедности", сказал министр.

В свою очередь Эмилбек Абдыкадыров отметил, что районные управления труда, социального обеспечения и миграции Бишкека начали, проводит консультации для получателей пособий по участию в проекте "Социальный контракт". А также проводят подготовительную работу по оказанию помощи и обучаются навыкам мониторинга над кандидатами, которые пройдут отбор на проект".