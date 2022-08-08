В Бишкеке пройдет премьера фильма "Семетей – сын Манаса"

В Бишкеке пройдет премьерный показ художественного фильма "Семетей – сын Манаса", который снят по мотивам второй части эпической трилогии "Манас". Об этом редакции vb.kg сообщил продюсер и сценарист этого фильма Омурзак Толобеков.

По его словам, показ фильма пройдет с 25 августа этого года во всех кинотеатрах Бишкека.

Напомним, ранее закрытые показы кинофильма "Семетей – сын Манаса" прошли для руководителей и представителей кинокомпаний, интернет-платформ и телеканалов России, Турции, Китая и Индии.