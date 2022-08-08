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В Бишкеке пройдет премьера фильма "Семетей – сын Манаса"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке пройдет премьерный показ художественного фильма "Семетей – сын Манаса", который снят по мотивам второй части эпической трилогии "Манас". Об этом редакции vb.kg сообщил продюсер и сценарист этого фильма Омурзак Толобеков.

По его словам, показ фильма пройдет с 25 августа этого года во всех кинотеатрах Бишкека.

Напомним, ранее закрытые показы кинофильма "Семетей – сын Манаса" прошли для руководителей и представителей кинокомпаний, интернет-платформ и телеканалов России, Турции, Китая и Индии.


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URL: https://www.vb.kg/421280
Теги:
кино, Бишкек, Манас
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